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'den o iddialara çok net cevap!

Türk Hava Yolları, sosyal medyada yayılan "şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı" haberlerini yalanladı. tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulan provokatif video ile ilgili "Büyük Göç'ün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde 'ndan yeni evimiz Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz son uçuşumuza aittir" açıklaması yapıldı.

Giriş Tarihi: 5.6.2019 22:48 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 23:47
THY'den o iddialara çok net cevap!

Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan THY'ye yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen çirkin algı operasyonlarına cevap geldi.

ŞAHSA ÖZEL UYGULAMA YAPILMAMAKTADIR

Zorunlu açıklama başlığı altında yapılan açıklamada,"Bahse konu olan video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE THY TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile "şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı" haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşıması olan "Büyük Göç"ün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir.

Bu tür ilk ve özel uçuşların su takı ve kırmızı halı ile karşılanması bir havacılık geleneği olup, tüm küresel havayolu şirketleri tarafından ilk ve özel uçuşlarında uygulanmaktadır. Bahse konu video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır."

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THY'den o iddialara çok net cevap!
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