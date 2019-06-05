THY'den o iddialara çok net cevap!

Türkiye'nin en önemli markalarından biri olan THY'ye yönelik sosyal medya üzerinden yürütülen çirkin algı operasyonlarına cevap geldi.

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Zorunlu Açıklama pic.twitter.com/869fwrRs1x — Türk Hava Yolları (@TK_TR) 5 Haziran 2019

ŞAHSA ÖZEL UYGULAMA YAPILMAMAKTADIR

Zorunlu açıklama başlığı altında yapılan açıklamada,"Bahse konu olan video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

İŞTE THY TARAFINDAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Sosyal medyada markamız hakkında yer alan bir video ile "şahsa yönelik özel uygulamayla karşılama yapıldığı" haberi açıkça yalan olup, söz konusu video dünya sivil havacılık tarihinin en büyük taşıması olan "Büyük Göç"ün başarıyla tamamlanmasının ardından 6 Nisan 2019 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na gerçekleştirdiğimiz TK2295 sefer sayılı son uçuşumuza aittir.

Bu tür ilk ve özel uçuşların su takı ve kırmızı halı ile karşılanması bir havacılık geleneği olup, tüm küresel havayolu şirketleri tarafından ilk ve özel uçuşlarında uygulanmaktadır. Bahse konu video üzerinden maksatlı üretilmekte olan haberlerde yer aldığı gibi herhangi bir şahsa özel uygulama yapılmamıştır."