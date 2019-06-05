Turkcell’den yeşil enerjiye tam destek

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Turkcell Kuzey Kıbrıs'ta açılan güneş enerjisi santraliyle bu alana 6 milyon TL yatırım yaptı. Firma 2018'de 96 milyon kilovatsaati aşan 58 milyon TL'lik bir enerji tasarrufu sağladı. 900 kWp kurulu güce sahip Kuzey Kıbrıs Turkcell Güneş Enerji Santrali, 4.5 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Orta gerilim üzerinden şebekeye tahmini yılda 1 milyon 510 bin 918 kilovatsaat enerji üretecek santral ile doğaya 906 bin 481 kiloluk karbon emisyonu salınımının engellenmesi bekleniyor. Turkcell önümüzdeki dönemde bu alanda yeni projeleri hayata geçirecek.