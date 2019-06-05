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Uçak bileti alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar...

Yargıtay 11. , havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağına hükmetti.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 5.6.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 5.6.2019 14:44
Uçak bileti alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar...

Emsal kararla birlikte iptal edilen uçuşların bilet ücreti acentadan tahsil edilemeyecek. Bir vatandaş, bir acentanın web sitesinden Scandinavian Airlens'in Amsterdam-Kopenhag-Alanya güzergahında gerçekleştirilecek uçuşa ait iade edilemez promosyon bilet aldı. Uçuşta havayolundan kaynaklanan sebeplerle Koenhag- Alanya parkuru gerçekleşmedi.

YOLCU BİLET ÜCRETİNİN İADESİNİ İSTEDİ

Bilet aldığı acentanın kapısını çalan mağdur yolcu, bilet ücretinin iadesini istedi. Şirket ödeme yapmayınca yolcu, Tüketici Hakem Heyeti'ne müracaat etti. Heyet, bilet ücretinin yolcuya ödenmesine hükmetti. Acenta, bilet tutarını mağdur yolcunun hesabına yatırdı. Acenta, hakem heyeti kararının iptali talebiyle Tüketici Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme talebi reddetti. Devreye giren Adalet Bakanlığı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kanalıyla karara itiraz etti.

YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ, EMSAL NİTELİKTE BİR KARARA İMZA ATTI

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Acentanın aracılık hizmetleri verdiğine dikkat çekilen kararda, "Havayolu şirketi adına sözleşme kurulmasına aracılık eden bir şirket olarak faaliyet gösteren acentanın uçuş iptali sebebiyle oluşan ayıplı hizmetten sorumlu tutulamayacağından Tüketici Mahkemesi'nce verilen karar doğru olmamıştır. Mahkemece verilen hükmün, kanun yararına bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

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Uçak bileti alacaklar dikkat! Yargıtay'dan emsal karar...
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