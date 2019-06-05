Ziraat tasarrufa odaklandı

BUGÜN NELER OLDU

Ziraat Bankası 2018 yılı sürdürülebilirlik raporunu yayımladı. Ziraat Bankası Kurumsal Mimari Grup Başkanı Dr. İlker Met "Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak üzere faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkisini azaltacak çözümler geliştiriyoruz. İş süreçlerimizi buna uygun olarak sürekli yeniliyoruz. 2018 Sürdürülebilirlik Raporumuzu 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nün hemen öncesinde yayımlayarak bir farkındalık oluşturmayı hedefledik" dedi.Sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde daha az kağıt ve enerji tüketimi sağlayacak süreçler geliştirmeye devam ettiklerini belirten Met "2018 yılında bankamızda süreç iyileştirme projeleri ile 4 bin 578 ağacın kesilmesine neden olacak kağıt tüketimi önlendi. Yüzde 20 toner tasarrufu sayesinde bir milyon kiloya yakın karbondioksit salınımı engellendi. Veri merkezimizin yenilenmesi ile serbest soğutma sistemine geçilerek enerji tüketiminde yüzde 40 tasarruf sağlandı" diye konuştu.