Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Küba ABD'nin yaptırımlarına rağmen Maduro'yu desteklemeye devam ediyor

ABD'nin yaptırımlarına rağmen Maduro'yu desteklemeye devam ediyor

basınında yer alan bir haberde, Venezuela Devlet Başkanı ’ya verilen desteğin müzakere edilemez olduğu vurgulandı.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 16:01
Küba ABD'nin yaptırımlarına rağmen Maduro'yu desteklemeye devam ediyor

Küba basını ismi açıklanmayan üst düzey bir diplomata dayandırdığı haberde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya verilen desteğin müzakere edilemez olduğunu vurguladı.

ABD'nin uyguladığı seyahat yasağının reddedildiği ifade edilirken, haberde "Küba, anayasa ile kabul edilmiş Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Bolivarcı Chavista Devrimi ve halkı ile dayanışma içindedir ve müzakere edilemez" ifadeleri yer aldı.
ABD Dışişleri Bakanlığından 2 gün önce yapılan açıklamada, yolcu gemileri, yatlar ve özel ya da kurumsal uçaklarla Küba'ya gitmek isteyenlere artık vize verilmeyeceği bildirilmişti.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Küba ABD'nin yaptırımlarına rağmen Maduro'yu desteklemeye devam ediyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN