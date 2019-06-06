Marka ve tasarım başvurusunda rekor

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye 100 binin üzerinde marka başvurusuyla rekora imza attı. Sanayi ve Ticaret Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye son 8 yılda Avrupa'nın en fazla marka başvurusu yapan ülkesi oldu. Tasarım başvurularında dördüncü, patentte de dünyada 13'üncü sırada yer alıyoruz" dedi. İhracatta katma değerli dönüşümü sağlamada öncelikli olan markalaşma, tasarım, teknolojiye verilen destek 1 milyar liraya yaklaştı. Bakan Varank, Teknoloji Transfer Ofisleri tarafından fikri mülkiyet haklarıyla ilgili bilgi paylaşımı yapıldığını kaydederek, "Türkiye kaynaklı patent başvuru ve tescil sayılarının artırılmasını için her türlü destek veriliyor" diye konuştu.Türkiye'nin 2002 yılında bir yılda yaptığı patent başvurusu 400'lerdeyken yaklaşık 18 kat artarak 7 bin 400'e ulaştı. Başvuruların niteliğini de artarken patent tescil sayısı da 38 kat artış gösterdi. Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'nda Türkiye ulusal patent başvurularında 13'üncü sırada yer alırken, hedef ilk 10 sa girmek.