Mastercard ve ING Türkiye akıllı telefonları POS cihazına dönüştürdü!

Avrupa'daki tüm mikro işletmeler ve KOBİ'ler için düşük maliyetli kart kabulü sağlayan bu ING Cebimde POS uygulamasıyla, NFC özellikli herhangi bir android cihaz, kart kabul cihazına dönüşebiliyor. Mastercard teknolojisi ile hayatımıza giren bu uygulamanın hiçbir POS maliyeti yok.

BİTMEYEN FAYDALAR...

Mastercard ve ING Cebimde POS uygulaması sayesinde, Avrupa genelindeki ekonomilerin bel kemiği olan milyarlarca mikro işletme ve KOBİ, doğrudan android telefonlarıyla temassız ödemeleri kabul edebilecekleri için finansal sisteme dahil edilecekler. Bu durum, kayıt dışı ekonomin azalmasına ve nakit kullanımının baskın olduğu bu iş alanlarında kart kullanımındaki artıştan dolayı kayıp riskini azaltacak.

Bu uygulama, Türkiye'de 1.5 milyon KOBİ ve milyonlarca mikro işletmenin yanında taksi şoförü, simit satıcısı, çiçekçi, elektrikçi, tesisatçı, kuru temizlemecilerin maliyetlerini düşürmekle kalmayacak aynı zamanda dijital ödeme kolaylığı sayesinde satışlarını da artıracak.

Günün yoğun saatlerinde, konser, festival, fuar, sergi, spor ve eğlence etkinliklerinde kasa kuyruklarını kısaltması, teslimat sırasında ödeme imkanı ING Cebimde POS çözümünün diğer önemli faydaları arasında yer alıyor. Sağladığı kesintisiz alışveriş deneyimi ile kart sahipleri için en uygun ödeme yöntemi olmasının yanında zamanla kullanım alanını genişleterek temassız ödeme kolaylığını daha geniş kitlelere ulaştıracak.