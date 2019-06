Masterpass ve Coca-Cola İçecek’ten B2B ödemelerde bir ilk

MASTERPASS İLE COCA-COLA İÇECEK B2B ÖDEMESİ NASIL ÇALIŞIYOR?

Coca-Cola İçecek satış temsilcileri müşteri ziyareti sırasında halihazırdaki siparişi almak için kullandıkları mobil uygulamaları üzerinden ziyaret ettikleri noktaların siparişlerini alabiliyorlar. Siparişlerin alındığı sırada, müşterilerinin Masterpass'e kayıtlı kredi/banka kartının bankasından gelen şifre ile doğrulayarak ödeme işlemi tamamlanabiliyor. Ürün tesliminde tahsilat sürecinin ortadan kalkması da satış temsilcilerinin yetkili birini bulamama durumunda aynı noktaya birden fazla uğrama zorunluluğu gibi üreticiler için ek maliyet yaratan süreçlere son verirken, kazanılan zaman sayesinde daha fazla satış yapılabilmesine ve karlılıkların artmasına katkıda bulunuyor.

KİME NE FAYDASI VAR?

Masterpass B2B uygulaması nakdin maliyetini ve kayıp riskini azaltırken, ödemelerdeki mutabakat sürecinde de otomasyonu sağlıyor. Çünkü nakitle iş yaptığınız zaman, kayıt altında olmadığı için her zaman bir güvenlik riski oluşuyor ve bu işlemlerin takibi her iki taraf için de zorlaşıyor. Kartlı sistemler üzerinden yapılan ödemeler ise her zaman güvence altında kalıyor. Masterpass B2B uygulamasıyla teslimat ve ödeme süreci beraber tamamlandığından, temsilciler mutabakat veya tahsilat için işletmelere (bakkal, market, vb.) tekrar tekrar uğramak zorunda kalmıyorlar. Bunların yanı sıra, satış temsilcilerinin yanlarında POS cihazı bulundurması gerekmediği ve tüm işlemler bağlanabilir cihazlar üzerinden yapılabildiği için, POS cihazı bulundurma maliyeti azalıyor. Tüm bu avantajlar sayesinde saha operasyonlarının verimliliği artıyor.