Rekor gastronomiyi 10 milyar $’a taşıyacak

BUGÜN NELER OLDU

Mayısayıyla başlayan turizm sezonu, damağına düşkün turistler sayesinde gastronomi turizminin cirosunu rekora taşıyacak. Bu yıl beklenen 50 milyon turist ve 40 milyar dolarlık ciro içinde gastronomi turizminin payının 8-10 milyar doları bulması bekleniyor.Turizm Yatırımcıları ve İşletmecileri Derneği Başkanı Kaya Demirer, geçen yıl kişi başına gastronomiye yapılan harcamanın 650 dolar olduğunu bu yıl ise rakamın 720 dolara çıkmasını öngördüklerini söyledi. Turizmde rekor beklentisine paralel olarak 2019'da en az 8 milyar dolarlık bir ciro beklediklerini dile getiren Demirer, "50 milyon turist hedefi gerçekleşirse bakanımızın da beklentisi 10 milyar dolar. Tanıtımlarla gastronomiye ağırlık vermeye başlıyoruz. Bakanlıktan da tam destek aldık" ifadelerini kullandı. Sektör verilerine göre sadece Antalya'da gastronomi cirosu 2-2.5 milyar euroyu buluyor. Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, turizm sektöründeki canlanmanın et sektörüne de talebi artırdığını, Türkiye'de üretilen etin yüzde 5'inin turizm sektörü tarafından tüketildiğini söyledi. Yalçındağ, "Talepteki yüzde 1'lik artış bile besiciler için çok önemli. Sadece güney sahilleri değil güneydoğu ve doğudaki butik oteller, turistik tesisler alışverişlerini yöre esnafından yaptıkları için turizmin her sektöre katkısı var" dedi. Turistik tesislerde yılda 200 milyon dolarlık meyve-sebze tüketimi yapıldığı tahmin ediliyor. Bu rakam Rusya'ya yapılan ihracatın dörtte birine eşit. Yaş Meyve Sebze Sektör Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, turistik tesislerde yaz döneminde özellikle yatak limon ve sıkmalık portakal tüketimi olduğunu, depolarda duran narenciyenin yüzde 70'inin turizmde tüketildiğini kaydetti.TürkiyeOtelciler Federasyonu araştırmasına göre 400 odalı ve yüzde 65 dolulukla çalışan bir otelin yıllık gıda tüketimi şöyle: 56 ton kahvaltılık, 580 ton sebzemeyve, 59 ton kırmızı et, 40 ton beyaz et, 12.5 ton şarküteri, 35 ton deniz ürünü, 322 bin yumurta, 35.5 ton patates, 41.5 ton un, 666 bin litre içecek, 80 ton süt ve süt ürünleri, 412 bin litre şişe su.