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Seyahat edecekler dikkat! 'den vize ücret zammına onay

Avrupa Birliği () Konseyi, vize başvuru ücretlerinin 60 avrodan 80 avroya çıkartılmasını onayladı.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 6.6.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 6.6.2019 16:12
Seyahat edecekler dikkat! AB'den vize ücret zammına onay

AB Konseyi, vize ücretlerinin yükseltilmesine ilişkin düzenlemenin kabul edildiğini açıkladı.

80 AVROYA ÇIKARILACAK

Buna göre, AB'nin 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik olacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 avroluk ücret, 80 avroya çıkarılacak. Öte yandan, vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek.

Dana önce Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından onaylanan düzenleme, AB Resmi Gazetesinde yayınlandıktan 6 ay sonra yürürlüğe girecek.

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Seyahat edecekler dikkat! AB'den vize ücret zammına onay
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