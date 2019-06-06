Yazlık evin kapısı 1.100 TL’den açılıyor

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Havaların ısınmasıyla birlikte yazlık konutlara olan ilgi de artmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak kıyı illerinin rağbet gördüğü yazlık piyasasında vatandaş her dönem Muğla'nın popüler ilçesi Bodrum'u tercih ediyor. Uzun süren sezon sebebiyle hareketliliğini dört mevsim koruyan Bodrum, birçok yazlık projesine de ev sahipliği yapıyor. Fiyatlar denize yakınlığı, site içinde olup olmadığı, binanın yaşı ve konumu gibi kriterlere göre değişiyor. Bölgede satılık dairelerin metrekare fiyatları 7 bin ile 40 bin TL arasında değişiyor. Sezonluk kiralamayı düşünenler için özelliklerine göre ise aylık kira rakamı ortalama 7-8 bin liradan açılıyor.Yazlık bölgeler içinde konut satış fiyatlarının en yüksek olduğu bölge Çeşme. Çeşme'de ortalama konut satış fiyatı 1 milyon 61 bin lira, ortalama kira ise 1.658 lira. Buna göre, konut yatırımının geri dönüş süresi 39 yılı buluyor. En uzun geri dönüş süresi olan bölge ise Kaş. Ortalama konut satış fiyatının 838 bin 531 lira olduğu Kaş'ta ortalama kiralar 990 lira. Kaş'ta konut yatırımının geri dönüş süresi 53 yıla kadar uzuyor. Kemer'de ise ortalama konut satış fiyatı 498 bin 960 lira, ortalama kira ise 1.103 lira. Konut yatırımının geri dönüş süresi 29 yıl ile ifade ediliyor.En gözde tatil bölgelerinden olan Bodrum'da ortalama konut satış fiyatı 719 bin 840 lira oluyor. Burada konut yatırımının geri dönüş süresi 27 yıl oluyor. İstanbul'a yakınlığı ve son dönemde yapılan ulaşım projeleri ile ilgi odağı olan Şile'de ortalama konut satış fiyatı 538 bin 385 lira, ortalama kira da 1.220 lira. Böylece konut yatırımının geri dönüş süresi 28 yıla çıkıyor. Silivri'de ise ortalama konut satış fiyatı 297 bin 728 lira olurken, ortalama kira 958 lira. Konut yatırımının geri dönüş süresi 26 yıla çıkıyor.Marmaris'te ortalama konut satış fiyatı 491 bin 400 lira, ortalama kira ise 1.659 lira. Konut yatırımının geri dönüş süresi 22 yılı buluyor. Fethiye'de ortalama konut satış fiyatı 436 bin 800 lira, ortalama kira 1.137 lira. Konut yatırımının geri dönüş süresi 30 yıla çıkıyor. Datça'da ise ortalama konut satış fiyatı 389 bin 610 TL, ortalama kira 1.106 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 28 yıl. Foça'da ortalama konut satış fiyatı 372 bin lira olurken, ortalama kira 1.363 lira ve konut yatırımının geri dönüş süresi 21 yıl oluyor.