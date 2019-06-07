3 bin TL daha tasarruf ettik

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Türkiye'detasarruf mevduatları, ilk çeyrekte 2018'in aynı dönemine göre yüzde 25.7 artarak 1 trilyon 219.9 milyar liraya yükselirken, kişi başı tasarruf miktarı 14 bin 876 lira oldu. Bu rakam 2018'in ilk çeyreğinde 11 bin 833 lira düzeyinde bulunuyordu. Böylece geçen bir yıllık süreçte Türkiye'de vatandaşlar tasarrufunu ortalama 3 bin 43 lira artırdı. Türkiye'de 15 bin liraya dayanan kişi başı tasarrufların İstanbul'da, ilk çeyrek sonu itibarıyla 34 bin 823 lira düzeyinde bulunduğu görüldü. İstanbul, bu rakamla kişi başına en yüksek tasarruf edilen il oldu. İstanbul'un ardından en yüksek kişi başına tasarruf edilen iller, 22 bin 137 lirayla Ankara, 21 bin 569 lirayla Muğla, 19 bin 727 lirayla İzmir, 16 bin 418 lirayla Antalya olarak sıralandı. Böylece 5 ilde kişi başı tasarruf miktarı Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Söz konusu 5 ilin yanı sıra toplam 26 ilde kişi başı tasarruf miktarı 10 bin lirayı aştı. Kişi başı tasarruf miktarı açısından son sırada ise bin 851 lirayla Muş yer aldı. Muş'un ardından vatandaşın en az tasarruf ettiği il bin 872 lirayla Ağrı ve bin 916 lirayla Şırnak oldu. Türkiye'deki toplam tasarruf mevduatlarının yüzde 43'ü İstanbul'da birikti. İstanbul'da, 2019'un ilk çeryeğinde toplam 524 milyar 708 milyon 431 bin liralık tasarruf mevduatı toplandı.