Bayram sokakları dahi doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

Ramazan Bayramı turizme bereketiyle geldi. Ege'den Akdeniz'e, Karadeniz'den Güneydoğu'ya, Kapadokya'dan termallere kadar bayramda Türkiye'nin her noktasındaki oteller bayramı dolu geçirdi. Sadece otellerin değil turistik bölgelerde sokakların dahi dolduğunu aktaran turizmciler, bu dönemde beklenilen 10 milyar TL'lik ekonomik hacmin aşıldığını aktardı.Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayramın sadece sahilleri değil, Doğu'dan Karadeniz'e bütün otelleri doldurduğunu söyledi. Bu dönemde 10 milyon kişinin seyahat ettiğini anlatan Ayık, "Aile ziyaretleri ve yazlıklara akın oldu. Yaklaşık 500 bin kişi tatilini otellerde geçirdi" dedi.Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler de, bayramda tatil beldelerindeki sokaklarda dahi adım atacak yerin kalmadığını belirterek, esnafın yüzünün güldüğünü vurguladı. Bayram tatilinin erken açıklanmasının bereketini yaşadıklarını belirten İşler, 10 milyar liralık beklentinin aşıldığını kaydetti.