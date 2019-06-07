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Belediyelere 2.5 milyarlık atık desteği

Hükümet, katı atık depolama tesisleri için belediyelere destek sağlarken, 2002’de 15 olan tesis sayısı bugün 100’ün üzerine çıktı. Bu tesislerde yaklaşık 55 milyon kişiye hizmet veriliyor.

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019
Belediyelere 2.5 milyarlık atık desteği
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Türkiye'de katı atıkların bertaraf edilerek toplum sağlığına olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için yürüttüğü çalışmalar Meclis gündemine taşındı. Belediyelere yılsonuna kadar yaklaşık 2.5 milyar liralık destek sağlanacak. Çevre Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale, Bartın, Sinop, Denizli, Iğdır'ın da aralarında bulunduğu 12 ilde 18 proje yürütüldüğünü belirterek, "2023 yılına kadar sürdürülecek Katı Atık Programı projesiyle tüm vatandaşlarımıza katı atık hizmeti vermeyi planlıyoruz" dedi. Söz konusu projelerin tesis özelinde ayrı ayrı İlbank A.Ş. tarafından yürütüldüğünü kaydeden Kurum, yapımı tamamlanan tesislerin çevre izin ve lisans aşamalarını tamamlamasının ardından işletmeye alınacağını belirtti. Tesisler kurulmadan önce çevresel etkiler açısından da çalışmalar yapıldığını belirten Bakan Kurum, "Kurulması planlanan her tesis özelinde ilgili mevzuatı çerçevesinde söz konusu raporlar talep edilip, değerlendiriliyor" dedi.

MODERN TESİS KURULUYOR
Katı Atık Programı Projesi ile belediyelerin en uygun ve ekonomik şekilde atık yönetimi yatırımları yapması, atık yönetiminde çevresel yükümlülüklerini yerine getirmeleri teşvik ediliyor. Çevre yatırımları için yerel yönetimlere son 16 yılda 2 milyar TL'nin üzerinde nakdi destek sağlandı

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Belediyelere 2.5 milyarlık atık desteği
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