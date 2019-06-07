Sultan Abdülhamid'in dev projesi hayata geçiyor! Türkiye'nin en büyük 5 yatırımdan biri...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki Filyos beldesinde, Osmanlı Padişahı Sultan 2. Abdülhamid döneminden itibaren hayata geçirilmesi beklenen Filyos Projesi'nde sona yaklaşıldığını belirterek, "Fiziki gerçekleşme yüzde 80 oldu. Limanın 2020'de hizmete alınması planlanıyor." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sultan Abdülhamid döneminde hazırlanan ''Anadolu'da Genel Üretim Raporu''nda, Filyos'ta denizden açılacak kanallar aracılığıyla gemilerin Gökçebey'e kadar girerek yükleme-boşaltma yapabileceği uluslararası ticaret ve sanayi alanı oluşturulmasına dayanan yatırım hayalinin, 2014 Devlet Yatırım Programı'nda gerçeğe dönüştüğünü söyledi.