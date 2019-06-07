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Yeni iş fikirlerine 200 bin lira verilecek

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 7.6.2019
Yeni iş fikirlerine 200 bin lira verilecek
TÜBİTAK, akıllı ulaşımdan enerji ve temiz teknolojilere kadar birçok alanda yeni iş fikri olan girişimcilere 200 bin TL destek sağlayacak. Yenilikçi iş fikirlerinin ulusal ve uluslararası piyasada desteklenmesini amaçlayan TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim (BİGG) programının bu yılki ilk çağrısına başvurular 10 Haziran'da başlıyor.

6 TEMATİK BAŞLIK
Destek için üst limiti 200 bin TL olarak belirlendi. Başvurular TÜBİTAK tarafından belirlenen uygulayıcı kuruluş olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ne (TGB) yapılacak. 10-31 Haziran arasında Akıllı Ulaşım, Enerji ve Temiz Teknolojiler, Akıllı Üretim Sistemleri, İletişim ve Sayısal Dönüşüm, Sağlık ve İyi Yaşam ile Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme olmak üzere 6 tematik başlık altında ön başvuru yapılabilecek.

ÖDEMELER 2020'DE
TGB'lerin ön başvuruları değerlendirmesinin ardından uygun görülen yeni iş fikirleriyle 20-29 Ağustos tarihleri arasında TÜBİTAK'a 2. aşama başvurusunda bulunulabilecek. Daha sonra ekim-kasım aylarında 2. aşama panel değerlendirmeleri yapılırken, aralıkta desteklenmeye hak kazanan girişimciler duyurulacak. 1 Şubat 2020 tarihi itibarıyla destek ödemeleri başlayacak.
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