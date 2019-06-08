Antalya bayramda 400 bin kişiyi ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sayesinde turistik mekanlarda önemli ölçüde yoğunluk yaşandı. Özellikle "turizmin başkenti" Antalya merkez ve ilçelerinde yoğunluk devam ediyor. Sahillere akın eden tatilciler, güneşin, kumun, denizin keyfini çıkarıyor. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini de ziyaret eden misafirler, bayram tatilini dolu dolu geçiriyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer bulamayan tatilciler, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezlerdeki mavi bayraklı plajlara akın ediyor. Yer bulmakta güçlük çeken yerli ve yabancı turistler, metrelerce yükseklikten Akdeniz'in serin sularına atlayor. Bakir koylarda balıkların bulunduğu kaynak suyunda da yüzen tatilciler, falezlerdeki doyumsuz manzarayı izliyor.