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bayramda 400 bin kişiyi ağırladı

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tesislerin tamamında yüzde 100 doluluğa ulaşıldığını belirterek, "Tatil boyunca 400 bin kişinin 'daki tesislerde konakladığını tahmin ediyoruz." dedi.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 11:43 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 11:49
Antalya bayramda 400 bin kişiyi ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması sayesinde turistik mekanlarda önemli ölçüde yoğunluk yaşandı. Özellikle "turizmin başkenti" merkez ve ilçelerinde yoğunluk devam ediyor. Sahillere akın eden tatilciler, güneşin, kumun, denizin keyfini çıkarıyor. Kentin tarihi ve kültürel değerlerini de ziyaret eden misafirler, bayram tatilini dolu dolu geçiriyor.

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yer bulamayan tatilciler, oluşumu 64 milyon yıl öncesine dayanan falezlerdeki mavi bayraklı plajlara akın ediyor. Yer bulmakta güçlük çeken yerli ve yabancı turistler, metrelerce yükseklikten Akdeniz'in serin sularına atlayor. Bakir koylarda balıkların bulunduğu kaynak suyunda da yüzen tatilciler, falezlerdeki doyumsuz manzarayı izliyor.

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Antalya bayramda 400 bin kişiyi ağırladı
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