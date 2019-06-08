Bayramda en çok gurbetçilere ‘Alo’ dedik

BUGÜN NELER OLDU

BayramdaTürk halkı sevdikleriyle bayramlaşmak için telefona sarıldı. Arife Günü'nü de kapsayan 4 günlük bayram süresinde en fazla İstanbullular telefonla konuştu. En fazla arama yapılan yabancı ülke ise gurbetçilerin ağırlıklı ikâmet ettiği Almanya oldu. Turkcell'liler dört günde 1 milyar 481 milyon 361 bin 549 dakika konuşurken, 22 bin TB data kullandı. Konuşma trafiğinin en fazla yaşandığı il İstanbul olurken onu Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır izledi. Turkcell'liler, bayramda yurtdışıyla yaklaşık 3 milyon 408 bin 627 dakika konuştu. En çok Almanya, KKTC, Rusya, Afganistan, Suudi Arabistan ve Yunanistan'ı aradı. BiP'in çoklu görüntülü görüşmesi ise, Ramazan Bayramı'nda geçen yıldan iki kat fazla kullanıldı. Vodafone müşterileri, arife günü ve Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günde yaklaşık 910 milyon dakika ses, 285 milyon SMS ve 16.8 milyon GB mobil internet kullanımıyla yeni bir rekora imza attı. Vodafone'luların mobil internet kullanımı ise geçen yıla göre yüzde 46 arttı. Bayram süresince en çok konuşan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Şanlıurfa olurken en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa ve Konya oldu. Vodafone'luların en çok aradığı ülkeler ise sırasıyla Almanya, Kıbrıs, Afganistan, Mısır, Fransa, Hollanda, Yunanistan, İngiltere ve Belçika oldu