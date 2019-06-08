Benzine 17 kuruş indirim geldi

BUGÜN NELER OLDU

Benzin ve motorin fiyatlarına dün geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere indirim yapıldı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, pompa fiyatlarına yansıyacak indirim, benzinin litresine 17 kuruş, motorininkine ise 21 kuruş olarak yansıdı.İndirimin ardından benzinin litresi ortalama Ankara'da 7.06 liradan 6.89 TL'ye, İstanbul'da 6.98 liradan 6.73 TL'ye, İzmir'de ise 7.04 liradan 6.87 TL'ye düştü. İndirim sonrası motorinin litresi ortalama Ankara'da 6.30 TL, İstanbul'da 6.23 TL, İzmir'de ise 6.32 TL'ye düştü.