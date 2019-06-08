Çılgın tatilciler

9 günlük bayram tatili bu yıl turizmde patlama yaşattı. Yerli ve yabancı turistler doğudan batıya, kuzeyden güneye turizm bölgelerine akın etti. Tatil yörelerinde sabah-akşam iğne atsan yere düşmedi. Uzun araç kuyrukları İstanbul trafiğini aratmadı. Hemen hemen her bölgede otel dolulukları yüzde 100'leri buldu. 1 milyon kişi bayramı Akdeniz çanağında geçirdi. Yerli-yabancı turistlerin akın ettiği Karadeniz'de 100 bin kişi tatil yaptı. Kapadokya'da 15 bin kişi otellerde konakladı. Bayramda Ege, yazlıkçılar ve oteller dahil 4 günde 3 milyon turisti ağırladı. 200 bin kişi Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i kapsayan Gap turlarına katıldı.



12 MİLYARLIK HACİM

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Bayram tatilinin 9 güne uzatılması ve bunun erken açıklanması adeta talep patlaması yaşattı. Tüm tatil beldelerinde adım atacak yer kalmadı. Bizim dahi beklentilerimizi aşan bir ilgi oluştu. Öngörümüz bayramda 10 milyar liralık bir hacim oluşması yönündeydi. Henüz resmi rakam yok ancak bunun yüzde 20 üzerine çıkıldığını ve 12 milyar lirayı aşan bir ekonominin oluştuğunu öngörüyoruz" dedi.



100 BİN KİŞİ YAYLAYA ÇIKTI

Bayramda yerli ve yabancı turistlerin önemli bir durağı da Karadeniz oldu. Karadeniz'i bayram için 100 binden fazla kişi ziyaret etti. Düzce'nin Akçakoca ilçesinin 25 bin olan nüfusu bayramda 5 katına çıktı. Kartepe'ye de yerli ve yabancı turistler akın etti. Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Murat Toktaş, "Bayramda Sinop'tan Rize'ye kadar tüm şehirlerde turist trafiği oluştu. Yerli turistler Sümele Manastırı, Uzungöl, Ayder, Karagöl, Gümüşhane Erfelek Şelalesi, Ordu ve Samsun merkezlerini gezdi. Bu noktaları günde ortalama 50 bin kişi ziyaret etti. Oteller yüzde 90 doldu. Bunun yüzde 85'i yerli, yüzde 15'i Ortadoğulu turist idi. Onlar da bayram için Karadeniz'e geldi" değerlendirmesinde bulundu.



3 MİLYON TURİST GELDİ

Yerli turistin bayram tatilindeki gözde tatil mekânı Ege kıyıları oldu. 100 bin yatak kapasitesi bulunan Bodrum'da otellerde yer kalmadı. Tatilcilerin birçoğu bayramda yazlık kiraladı. Kaş otelleri bayramda yüzde 100 dolulukları yakaladı. TÜRSAB Bodrum Başkanı Yüksel Aslan, "Bayramda tüm Ege yazlıkçılar ve oteller dahil 4 günde 3 milyon turist ağırladı. Bunun 1 milyonu Bodrum, 1 milyonu Çeşme, Kuşadası, İzmir, 500 bini Ayvalık, Edremit, Altınoluk, 500 bini de Marmaris, Fethiye ve Kaş'a geldi. Ege'deki otellerde yerli turist oranı ortalama yüzde 50'yi buldu. Tüm oteller ilk iki gün yüzde 100, üçüncü gün dönüş nedeniyle yüzde 85 doluydu" dedi.



1 MİLYON KİŞİ TATİL YAPTI

Akdeniz çanağı da Ege sahillerini aratmadı. Mersin ve Antalya'daki yazlıklar ve otellerde toplam 1 milyondan fazla kişi tatil yaptı. Mersin'in sahil ilçeleri Silifke, Erdemli ve Anamur'da tatil dolayısıyla yoğunluk oluştu. Kızkalesi'nde oteller tam doluluğa ulaştı. Antalya'da da bayram tatilinde otellerde doluluklar yüzde 100'ü buldu. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkan Yardımcısı Kaan Kavaloğlu, "Mersin ve Antalya'daki yazlıklar ve otellerde toplam 1 milyonu aşan kişi tatilini yaptı. Antalya'daki otellerin ortalama yüzde 30'u yerli turisti ağırladı" diye konuştu.



15 BİN KİŞİ KONAKLADI

Doğa harikası Kapadokya Bölgesi'nde Ürgüp, Göreme, Ihlara Vadisi'ne binlerce turist geldi. Kapadokya Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği Başkanı Yakup Dinler, "Ramazan Bayramı'nda otellerin yüzde 20 kapasitesi yerli turiste ayrıldı. Bu dönemde ortalama 15 bin kişi otellerde konakladı. Yakın bölgelerden de günübirlik 1000 kişilik bir ziyaret trafiği oluştu. Şehirde restoranların yanı sıra balon için de yoğun sıra oluştu" dedi.



GAP TURLARI PATLADI

Bayramda en çok ilgili gösterilen yerlerden birisi de Güneydoğu Anadolu Bölgesi oldu. Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kentini andıran Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde uzun araç kuyrukları oluştu. TÜRSAB GAP BTK Başkanı Soner Bacaksız, bayramda 200 bin kişinin Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i kapsayan GAP turlarına katıldığını belirterek, "Bölgede otel doluluk ortalaması yüzde 90'ları aştı. Bölge halkı ve turizmcisi yoğun ilgiden memnun. Esnaf güzel bir bayram yaşadı" dedi.



OTOBÜSLER 20 BİN İLAVE SEFER DÜZENLEDİ

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım, Türkiye genelinde günde ortalama 18 bin sefer yapılırken, bayram öncesi ve sonrasında bu sayının arttığını belirterek, "Bayram için 20 bin ilave sefer yapıldı. Otobüslerde doluluklar yüzde 100'e çıktı. Bayram için öngördüğümüz 10 milyon yolcu sayısını aştık, 11 milyonu bulduk" dedi



HAVALİMANLARI DOLDU TAŞTI

Bayram hareketliliği havalimanlarına da yansıdı. İstanbul Havalimanı'nın terminalleri doldu, taştı. Sabiha Gökçen'i tatil başlangıcı olan cuma gününden perşembeye kadar 700 bin kişi kullandı. 31 Mayıs-6 Haziran arasında TAV'ın işlettiği havalimanlarından Antalya Havalimanı'nı toplam 880 bin yolcu kullandı. 5.640 uçuş gerçekleşti. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda yolcu sayısı 234 bin 597, sefer sayısı 1.543 oldu. Bodrum Milas Havalimanı'nı 137 bin 97 yolcu kullandı. 1.098 uçuş gerçekleşti. Alanya Gazipaşa Havalimanı'nı ise 31 bin 659 yolcu kullandı. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda yolcu sayısı 217 bin 288, uçuş sayısı 1.731 oldu.



KİŞİBAŞI RESTORAN HARCAMASI 150 TL

Turizm hareketliliği yeme-içme mekânlarına da yaradı. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, bayramda beklentinin üzerinde talep oluştuğunu belirterek, "Özellikle markalaşmış, lokasyonu ve popülerliği yüksek restoranların önünde kuyruklar oluştu. Biz bunu gastronomi kültürünün oluşması ve gelir düzeyinin artmasına bağlıyoruz. Bayramda yemek için kişi başı ortalama harcama 150 lirayı buldu. Bu rakam, 4-5 yıl öncesinde 50 lirayı aşmıyordu. İnsanlar eskiden yemeği ekmek arası köfte gibi basit şekilde geçiştirirken şimdi güzel bir restorana gitmeyi tercih ediyor" diye konuştu.

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