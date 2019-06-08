Kanada'ya otobüs Sri Lanka'ya çimento

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Dengelenme sürecindeki Türkiye ekonomisinin lokomotif gücü haline gelen ve yılın ilk çeyreğinde büyümeye 2.1 puan katkı sağlayan ihracatı daha da artırmak için Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çalışma başlattı. İşadamlarının kolay ürün satabilecekleri ancak pazar bilgisi olmadığı için gitmedikleri yerlerle ilgili araştırma yapıldı.'Mukayeseli üstünlük' kriteriyle başlatılan araştırma sonrasında Türk sanayicisinin fiyatta ve kalitede rekabetçi olduğu ancak hiç ihracat yapmadığı ürün grupları belirlendi. Araştırma dünyanın en çok ithal ettiği 200 ürün üzerinden yapıldı. Bu ürünlerin 47'sinde Türk sanayisinin hem fiyat hem de kalite olarak üstün olmasına rağmen bazı ülkelere hiç ihracat yapmadığı tespit edildi. Araştırmanın sonuçları, ihracatçı şirketlerle paylaşıldı. Araştırmayla ilgili SABAH'a konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, "Araştırmada Türkiye'nin karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğu 47 ürün belirledik. Bu 47 üründe dünyanın toplam ithalatı 1.8 trilyon dolar. Dünyanın toplam ithalatındaki payı yüzde 9.8. Türkiye olarak bizim bu 47 üründe ihracatımız ise 66 milyar dolar seviyesinde. Bu ürünlerde dünyanın toplam ithalatından yüzde 2.8 pay alıyoruz. Bu oran yüzde 0.87 olan toplam ticaretimizin küreselden aldığı payın 3 katını aşıyor" dedi. Edinilen bilgilere göre, bu 47 ürünün hiç satılmadığı pazarlara ihracatı sağlanarak 66 milyar dolarlık hacmin 5 yılda 200 milyar dolara çıkması bekleniyor. TİM, bu ürünlerin dünyada 1.8 trilyon doları bulan ithalat pazardan ilk etapta yüzde 1 pay almayı hedefliyor.Portland çimentoda da benzer bir durum olduğunu anlatan Gülle, şöyle konuştu: "Bu ürünün dünyada ithalatı 6.3 milyar dolar. Bizim hracatımız 351 milyon dolar. ABD ve Sri-Lanka bu üründe en büyük ithalatçılar. ABD içerisinde payımız yüzde 7, Sri-Lanka'da ise hiç pazar payımız yok. Daha proaktif stratejiler izleyeceğiz."TİMBaşkanı Gülle, araştırmanın kapsamını daha da genişleteceklerini belirterek, "Dünyada ithalatı yapılan ilk 1000 üründe Türkiye'nin avantajlı olduğu 285 ürün var. Sektörel bazda baktığımızda, kimyevi maddelerde 38, otomotivde 33, hazır giyimde 31, çelik sektöründe 27 üründe karşılaştırmalı üstünlüğe sahibiz" dedi.Cezayir-Bahama-Cayman Adaları-Kıbrıs Rum Kesimi-Hindistan-Endonezya- Malezya-NorveçArjantin-Avustralya-Kanada-LitvanyaArjantin-Avustralya-Bolivya-Brezilya- Kanada-Çin-Hong Kong-Irak-Japonya- Kuveyt-Meksika-PakistanAvusturalya-İtalyaAvusturalya-KanadaBangladeş-Hindistan-Endonezya-Güney Kore-Malezya-Meksika-PakistanKanadaÜrün bazında örnekler veren Gülle, minibüs ve otobüs üretiminde önemli bir yerde olan Türkiye'nin bu ürünlerde yılda 655 milyon dolarlık ithalat yapan Kanada'ya hiç ihracat yapmadığını söyledi. Gülle, "Minibüs ve otobüs ihracatında 1.6 milyar dolar ile en önemli üretici ülkeler arasında yer alıyoruz. Bu ürünlerde Almanya ve Fransa pazarlarında yüzde 30'un üzerinde paya sahibiz. ABD pazarında sadece yüzde 5 pazar payımız var. Bu gibi örnekleri sıraladığımızda; 15 farklı üründe 33 farklı ülkenin, avantajlı olduğumuz bu ürünleri bizim yerimize rakiplerimizden aldığını görüyoruz. Özellikle güçlü olduğumuz ürünlerin bazılarında henüz keşfetmediğimiz, bu örnekte olduğu gibi çok büyük pazarlar bulunuyor" diye konuştu