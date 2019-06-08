TANAP güzergâhından tarih fışkırdı

BUGÜN NELER OLDU

Azerbaycanile Türkiye kardeşliğinin en önemli projelerinden olan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP), enerjideki stratejik önemi kadar Anadolu tarihine yönelik yaptığı arkeolojik keşiflerle de tarih yazdı. Anadolu'nun, arkeolojik ve kültürel miras açısından önemli zenginliklerini barındıran Ardahan, Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne illerinden geçen proje kapsamında oldukça önemli arkeolojik bulgulara ulaşıldı.TANAP'ın 5 yıl süren inşaat aşamasında nekropol, tümülüs, arkeolojik yerleşimlerden oluşan toplam 154 hiç bilinmeyen arkeolojik saha keşfedildi. Müze müdürlükleri başkanlığında 25 adet kurtarma kazısı yapıldı. Bu çalışmalarda ise bini aşkın arkeolojik eser ilgili müzesine teslim edildi. Tüm arkeolojik keşifler dikkate alındığında çok sayıda alanda güzergah değişikliği yapıldı, değişiklik yapılamayan alanlarda ise kurtarma kazısı oldu.İnşaat çalışmaları sırasında güzergâhın 335'inci kilometresinde rastlantısal olarak tespit edilen Alaybeyi arkeolojik alanı, Karaz kültürünü de içeren çok katmanlı yapısıyla bölge arkeolojisinin tarihini yeniden yazacak bulguları gün yüzüne çıkardı. Bu kültür, Kuzeydoğu Anadolu'dan tüm Doğu Anadolu'ya yayılmış ve M.Ö. 3.250- 2.000/1.750 yılları arasında Filistin'e kadar yayılan geniş bir coğrafyada varlık göstermiş. Alaybeyi Höyük'te yapılan çalışmalarda, mimari yapılarla birlikte çok sayıda mezar ve mezar hediyesi ortaya çıkarıldı. Alaybeyi Höyük ve Çayırtepe II kazılarında ise en erken M.Ö. 4000 civarına tarihlenen eserler ortaya çıktı. Eserler arasında, pişmiş toprak günlük kullanım kapları, idoller, kadın figürinleri, atı ile gömülmüş genç bir birey ve ata ait iskelet ve koşum takımı, bronz silahlar ve kaplar, üzerinde Büyük İskender'in yer aldığı gümüş bir sikke gibi bulgular yer aldı.