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Ulaştırma ve 'ndan o iddialara yalanlama

Ulaştırma ve , "Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon Euro israf edilmiş iddiaları asılsızdır." dedi.

İHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 8.6.2019 11:31 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 11:40
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Marmaray için alınan tren setlerinin hizmete alınmaması ya da ray makas sistemine uygun olmadığı için kullanılmaması gibi bir durum söz konusu değildir. 478 milyon Euro israf edilmiş iddiaları asılsızdır. Söz konusu setler Gebze-Halkalı arasında her gün ortalama 350 bin İstanbulluya hizmet vermektedir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan imzası ile cevap verilen soru önergesinde de bu şekilde izah edilmiş olmasına rağmen sanki bu setler depolarda çürümeye terk edilmiş gibi bir algı oluşturulmak istenmiştir." dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan o iddialara yalanlama
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