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'nin en uzun tüneli tamamlandı

Giriş Tarihi: 9.6.2019
Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından inşa edilen ve Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli olan Gerede Tüneli tamamlandı. Tünel sayesinde Ankara 2050 yılına kadar içme suyu problemi yaşamayacak. Ankara'nın yaklaşık 100 kilometre kuzeybatısında yer alan Gerede Tüneli, Bolu'nun Gerede ilçesinin güneydoğusundan başlayarak güneye doğru ilerliyor ve Çamlıdere Barajı'nda son buluyor. Ankara'yı içme suyu noktasında rahatlatacak 'Ankara İçmesuyu 2. Merhale Gerede Sistemi Projesi' ile Başkent'e memba kalitesinde içme suyu sağlanacak. Proje çerçevesinde inşa edilen ve toplam 31 bin 592 metre uzunluğuyla ülkemizin en uzun içme suyu tüneli olma özelliğini taşıyan Gerede Tüneli ile Gerede Havzası'ndan yıllık 226 milyon metreküp su Ankara'ya aktarılacak.

ÇAPI 4.5 METRE
Üç noktadan köstebek de denilen tünel delme makinesiyle açılan 4.5 metre çapındaki tünelden, Ankara barajlarında şu an yeterli su bulunması ve ayrıca projede kalan küçük imalatlar sebebiyle yaz sonu itibarıyla suyun verilmesi planlanıyor.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE AÇILACAK
Günlük ortalama içme-kullanma su tüketimi 1.2 milyon metreküp olan Ankara'nın 2050 yılına kadar olan nüfus artışı ve kullanım ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak inşa edilen bu projenin resmi açılışı önümüzdeki günlerde yapılacak.

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Türkiye'nin en uzun içme suyu tüneli tamamlandı
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