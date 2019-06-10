Altın fiyatları ile ilgili son dakika haberi! Gram, tam ve çeyrek altın ne kadar? 11 Haziran

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Ülkemizde oldukça tercih edilen bir yatırım aracı olan altın, son dönemde inişli çıkışlı grafikler izliyor. Bu dengesiz grafiği nedeniyle de bireylerin konuyla ilgili araştırmaları da fazla oluyor. Özellikle döviz kurlarındaki artış ve düşüşten doğrudan etkilenen altın, tarih boyunca önemini yitirmemiştir. 11 Haziran güncel piyasalardaki altın fiyatları ile ilgili son verileri sizler için hazırlarken, gram, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatlarını da bu başlık altından takip edebilirsiniz…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? GRAM, TAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI! 11 HAZİRAN

Altın fiyatları ile ilgili tüm son dakika gelişmelerini bu başlık altından takip edebilir. Anbean güncel fiyatları gözlemleyebilirsiniz…