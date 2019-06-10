Bayramda İstanbul Havalimanı yolcu rekoru kırdı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbulHavalimanı, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başladıktan sonra Ramazan Bayram tatili dönüşleri nedeniyle en yoğun günlerini yaşadı. Havalimanına 8 Haziran Cumartesi günü 621'i iniş, 620'i ise kalkış olmak üzerde toplam bin 241 uçak seferi gerçekleştirildi. Aynı gün 195 bin yolcu havalimanını kullandı. Tatilin son günü olan 9 Haziran'da ise iç ve dış hatlarda havalimanından toplamda bin 291 uçak seferi gerçekleştirildi. Bu rakam havalimanı açıldığı günden beri en yüksek iniş-kalkış rakamı olarak tarihe geçti.