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Bayramda yolcu rekoru kırdı

CEVDET ÖZDEMİR
CEVDET ÖZDEMİR Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019
Bayramda İstanbul Havalimanı yolcu rekoru kırdı
İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'daki büyük taşınmanın ardından tam kapasiteyle hizmet vermeye başladıktan sonra Ramazan Bayram tatili dönüşleri nedeniyle en yoğun günlerini yaşadı. Havalimanına 8 Haziran Cumartesi günü 621'i iniş, 620'i ise kalkış olmak üzerde toplam bin 241 uçak seferi gerçekleştirildi. Aynı gün 195 bin yolcu havalimanını kullandı. Tatilin son günü olan 9 Haziran'da ise iç ve dış hatlarda havalimanından toplamda bin 291 uçak seferi gerçekleştirildi. Bu rakam havalimanı açıldığı günden beri en yüksek iniş-kalkış rakamı olarak tarihe geçti.
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Bayramda İstanbul Havalimanı yolcu rekoru kırdı
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