Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Görüntülü mülakat dönemi başladı

Görüntülü mülakat dönemi başladı

Hükümetin başlattığı sanal fuarlarıyla görüntülü mülakat dönemi başladı. Gençler online ileterek iş başvurusu yapıyor

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019
Görüntülü mülakat dönemi başladı
Mayısta başlayan sanal istihdam fuarları binlerce gence hem iş hem de kariyer kapısı açtı. İstihdam fuarı ve kariyer günlerini kaçıran öğrenciler ve mezunlar "sanal fuar" üzerinden iş dünyası ile buluşmaya başladı. Uygulama sayesinde iş arayanlar seyahat etmek zorunda kalmadan aynı anda çok firma ile yazılı, görüntülü iletişime geçerek, online CV iletme imkânına kavuştu. Firmalar, sanal fuar üzerinden ihtiyaçlarına uygun aday taraması yapıp, aradığı personeli hızlı bir şekilde buluyor.

CUMHURBAŞKANLIĞI BAŞLATTI
Bölgesel Kariyer Fuarları Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından başlatıldı. İŞKUR, yoğun ilgi üzerine kariyer fuarlarını dijital ortama taşıdı. Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen istihdam fuarları, kariyer günleri "sanal fuar" teknolojisi ile ulaşılabilir hale geldi. Sanal fuarlar fiili fuarlarla eş zamanlı olarak sanalistihdamfuari. iskur. gov.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Buradan fuar alanındaki stantlar sanal olarak ziyaret edilerek, beğenilen firmanın CV'si doldurulabiliyor. Sanal fuar sayesinde işverenler ihtiyacına göre aday taraması yapabiliyor. İş arayanlara yönelik değerlendirme testleri yapılırken sonuçlara göre firmalarla eşleştirme sağlanıyor. İşverenler bu uygulama ile binlerce öz geçmişi tek tek incelemeden ihtiyacına uygun elemanı bulabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sanal fuarların işverenlere farklı coğrafi bölgelerden çok sayıda nitelikli işgücü sağladığını belirterek, "Geniş bir aday havuzuna daha kolay erişiyorlar. Farklı disiplinlerden sıra dışı adaylar ile karşılaşma fırsatı sunması bakımından yararlı olacak" dedi.

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Görüntülü mülakat dönemi başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN