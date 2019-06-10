İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek?

İmar Barışı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 31 Aralık 2017 yılı öncesinde inşası yapılmış yapıları kapsayan İmar Barışı'nın başvuru sayıları her geçen gün artarak devam ederken, diğer tarafta son günün ne zaman olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. İmar Barışı başvurularının sonlanma tarihi olarak 15 Haziran Cumartesi günü denilmişti.15 Haziran'da son bulacak başvuru kayıt bedelleri 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULUYOR?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan açıklama doğrultusunda İmar Barışı başvuru süreleri yeniden uzatılmayacak. 13 milyon kaçak ve iskansız yapının bulunduğu Türkiye'de İmar Barışı başvuruları 15 Haziran'da son buluyor. İmar Barışı başvuru kayıt bedelleri ise 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek.

KONUTTA YÜZDE 3

Posta Gazetesi'nin haberine göre, İmar Barışı kapsamında verilecek Yapı Kayıt Belgesi için ödenmesi gereken bedel, yapının olduğu arsanın emlak vergi değeri ile yapının yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden, konutlarda yüzde 3, ticari kullanımlarda yüzde 5 olarak hesaplanıyor. İmar barışı için yapı veya arsanın ada ve parsel bilgileri, daire sayısı, metrekaresi, yüzölçümü ile maliklerin kimlik bilgileri gerekiyor.

TOPLAM GELİR 18.4 MİLYAR LİRA

Haziran 2018 tarihinde başlatılan İmar Barışı uygulamasına şu ana kadar toplam 9.8 milyon başvuru geldi. Af kapsamında devlet kasasına giren toplam gelir ise 18 milyar 418 milyon 733 bin lira oldu. En çok başvuru yapılan il 1.7 milyon ile İstanbul olarak açıklandı. İstanbul'u 795 bin 934 ile İzmir, 452 bin 295 başvuru ile Ankara izledi.