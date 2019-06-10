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oyun şirketi ’ı satın aldı

ABD merkezli teknoloji şirketi , oyun şirketi Productions’ı satın aldı.

DHA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 10:04
Microsoft oyun şirketi Double Fine’ı satın aldı

Microsoft'tan yapılan açıklamada, oyun şirketinin Xbox Game Studios'a bağlı olarak çalışacağı belirtilirken, Double Find Studios Başkanı Tim Schafer E3 2019 konferansında yaptığı açıklamada şirketin kendi tarzında oyunlar üretmeye ve kitlesel fonlamaya yönelik eylemlerine devam edeceğini söyledi.

Psychonauts isimli oyunu oluşturan ve şu an oyunun devamı üzerinde çalışan San Francisco merkezli oyun şirketi, bir roman olması planlanan "Broken Age" isimli projesi için 2012 yılında Kickstarter kampanyasıyla 3 milyon dolar fon toplamıştı.

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Microsoft oyun şirketi Double Fine’ı satın aldı
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