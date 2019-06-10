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5 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunca (), ve 'de görevlendirilmek üzere 5 personel alımı yapılacak.

AA Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019 08:34 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 08:36
TÜBİTAK 5 personel alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü ve Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde görev yapmak üzere 4'ü koruma memuru, 1'i şoför olmak üzere 5 personel istihdam edilecek.

Ankara ve Kocaeli'deki kadrolar için başvurularda istenen koşullar ve süreçler TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ve Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sayfalarından öğrenilebilecek.

Müracaatlar, 14 Haziran'a kadar Türkiye İş Kurumunun web sayfasından (https://esube.iskur.gov.tr) yapılabilecek.

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TÜBİTAK 5 personel alacak
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