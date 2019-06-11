2019 İŞKUR Personel alımları başladı! İŞKUR TYP başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'un Toplum Yararına Programlar (TYT) kapsamında farklı illerde istihdam edilmek üzere belli sayıda personel alımları başladı. İŞKUR'un belirttiği rakama göre 3760 personel alımı yapılacak. Bu personeller çevre temizliği ve kamusal altyapının yenilenmesi alanlarında istihdam olanağı sağlayacak. Toplum yararına yapılacak olan bu çalışma özellikle istihdam alanında zorluk çeken vatandaşlar için olumlu yönde ilerleyecek. Geçici gelir desteği sağlamayı amaçlayan İŞKUR tarafından uygulanan programa Toplum Yararına Programlar deniliyor. İŞKUR'un diğer ilanları arasında en çok rağbet gören programı her yıl binlerce vatandaşa iş imkanı sağlıyor.

Buna göre; İŞKUR TYP personel alımı şartları nelerdir? TYP ile personel alımına nasıl başvurulur? Hepsi ve daha fazlası haberin devamında..