Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmesi! Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşları ile ilgili tüm son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz Ocak ayında aldıkları zamlar ile yüzleri gülen bireyler, son olarak bayramda da ikramiye almışlardı. Şimdi ise milyonlarca birey gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuz ayında yaşanacak maaş artışı ile ilgili belirleyici etken ise enflasyon rakamları olacak. 2019 yılının ilk 6 ayındaki enflasyon oranları emekli maaşlarına yapılacak zam miktarını gösterecek. İlk 5 aylık rakamların açıklanması ile birlikte aşağı yukarı bu oranlarda belli oldu. Peki, en düşük emekli zammı ne kadar olacak? Emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte yanıtı…

EMEKLİ TEMMUZ MAAŞI NE KADAR OLACAK? EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI…

Emekli maaşları ile ilgili tüm detayları bu başlık altından takip edebilirsiniz…