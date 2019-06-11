Faiz 1.7 puan düştü

BUGÜN NELER OLDU

12 ay vadeli, kuponsuz devlet tahvili ihalesinde geçen ay yüzde 26.12 olan faiz, dünkü ihalede 1.67 puan gerileyerek yüzde 24.45'e indi. Hazine'nin faiz yükü, mayıstaki ihaleye göre yaklaşık 40 milyon TL azaldı.1 yıl vadeli ihalede teklif 4 milyar 342 milyon TL olurken, net satış 2 milyar 349 milyon TL olarak gerçekleşti. Kamulara 1.1 milyar TL, piyasa yapıcılara ise 1.8 milyar liralık satış yapıldı. 5 Haziran 2024 vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesinde ise satış 835 milyon TL oldu.Öte yandan, kriz lobisinin en önemli argümanı olan reel sektörün açık pozisyonunda geçen yılın haziran ayında başlayan düşüş hızlandı. Reel sektörün açık pozisyonu bu yılın mart sonu itibarıyla 191 milyar 899 milyon dolarla 2015 sonundan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Açık pozisyon son bir yılda 30 milyar dolar azaldı.