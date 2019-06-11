G20 240 milyar $’lık kaçağın peşinde

G20 ülkelerinin maliye bakanları, Facebook, Google, Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketlerinin kazandıkları ülkelerde vergi yükümlülüklerini azaltmak için kullandıkları yasal boşlukları kapatmak için küresel ortak kurallar konusunda anlaşma sağladı. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) tarafından 2008 küresel krizinden bu yana yapılan çalışma neticesinde 125 ülkeden oluşan bir pakt kurdu.



95 MİLYAR EURO KASAYA GİRDİ

Bu ülkelerden 85'i Matrah Aşındırma ve Kar Kaydırma (MAKA-BEPS Base Erosion and Profit Shifting) Eylem Planı'nın altına imza attı. OECD hesaplamalarına göre küresel firmaların yasal boşlukları kullanarak kaçırdığı vergi tutarı 240 milyar dolar. Ülkeler kendi aralarında bilgi paylaşımı yapacak. Bir ülke bilgi talep edecek ya da otomatik bilgi paylaşımı olacak. 2008'de 40 anlaşmaya imza atılırken, 2019 itibarıyla yapılan anlaşma sayısı 5 bini bulmuş durumda. 47 milyon off-shore hesabında 4.9 trilyon euro bir varlık vergi incelemesine girebilecek. Şu ana kadar yapılan işbirliği neticesinde 95 milyar euroluk bir vergi devletlerin cebine girerken vergi cennetlerinde açılan off-shore hesapların sayısı da yüzde 20-25 oranında azaldı.

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