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başvuruları ne zaman ve hangi gün sona erecek? 2019 İmar Barışı başvurusu son gün detayı

başvurularının ne zaman sonlanacağı vatandaşlar tarafından oldukça merak edilen konular arasında yer alıyor. 31 Aralık 2017 tarihi öncesinde inşası yapılmış yapıları kapsayan İmar Barışı’nın başvuru sayısı her geçen artıyor. Daha önce iki defa uzatılan İmar Barışı’nın son gününün ne zaman olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İmar Barışı başvuruları ne zaman bitecek? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 11.6.2019 16:39 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 16:39
İmar Barışı başvuruları ne zaman ve hangi gün sona erecek? 2019 İmar Barışı başvurusu son gün detayı

İmar Barışı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 31 Aralık 2017 yılı öncesinde inşası yapılmış yapıları kapsayan İmar Barışı'nın başvuru sayıları her geçen gün artarak devam ederken, diğer tarafta son günün ne zaman olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. İmar Barışı başvurularının sonlanma tarihi olarak 15 Haziran Cumartesi günü denilmişti.15 Haziran'da son bulacak başvuru kayıt bedelleri 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULUYOR?

Haberimizin detaylarından imar barışı başvurularının son bulacağı tarihi öğrenebilir, merak ettiğiniz bilgileri sorgulayabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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İmar Barışı başvuruları ne zaman ve hangi gün sona erecek? 2019 İmar Barışı başvurusu son gün detayı
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