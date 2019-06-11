İmar Barışı başvuruları ne zaman ve hangi gün sona erecek? 2019 İmar Barışı başvurusu son gün detayı

İmar Barışı başvuruları ile ilgili araştırmalar devam ediyor. 31 Aralık 2017 yılı öncesinde inşası yapılmış yapıları kapsayan İmar Barışı'nın başvuru sayıları her geçen gün artarak devam ederken, diğer tarafta son günün ne zaman olacağı da merak konusu olmaya devam ediyor. İmar Barışı başvurularının sonlanma tarihi olarak 15 Haziran Cumartesi günü denilmişti.15 Haziran'da son bulacak başvuru kayıt bedelleri 30 Haziran'a kadar yatırılabilecek.

İMAR BARIŞI BAŞVURULARI NE ZAMAN SON BULUYOR?

Haberimizin detaylarından imar barışı başvurularının son bulacağı tarihi öğrenebilir, merak ettiğiniz bilgileri sorgulayabilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;