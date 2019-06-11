BUGÜN NELER OLDU

MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun "Makine Zirvesi–Vizyon 2030" etkinliği, sektör profesyonellerinin yanı sıra iş dünyasının önde gelen isimlerini, İstanbul'da bir araya getirmeye hazırlanıyor. MAKFED Başkanı Adnan Dalgakıran, "Yüksek teknoloji ile fark yaratan, uluslararası rekabette güçlü, ekonomiye yön veren bir sektör olmakta kararlıyız. Türkiye'yi makine büyütecek" dedi. Zirveye, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ve Türk sanayinin duayenleri, ilgili bakanlık, kamu kurum ve kuruluşları katılacak.