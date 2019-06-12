3600 ek göstergede son durum ne, yasalaştı mı? 3600 ek gösterge kimleri kapsayacak? İşte detaylar...

Memurların mecliste yasalaşmasını heyecanla beklediği 3600 ek göstergede son durumun ne olduğu merak konusu. 3600 ek göstergenin kapsamı ve yararları bakımından memurlara en fazla yararı sağlayacak şekilde düzenlenmesi ve en kısa sürede yasalaşması sayısı yüzbinleri bulan kamu görevlilerinin tek dileği durumunda. Peki 3600 ek gösterge son durum ne, mecliste yasal nitelik kazanacak mı, ve hangi memurları kapsıyor? Bu sorulara ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz, işte konuya ilişkin tüm detaylı bilgiler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN YASALAŞACAK?