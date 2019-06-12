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Bakandan imarlı tapu müjdesi

Hükümet, vatandaşların hem mülkiyet hem de imar planı problemlerini çözmek için kolları sıvadı.

Giriş Tarihi: 12.6.2019
Bakandan imarlı tapu müjdesi
Dün Çevre ve Şehircilik Bakanı Eyüpsultan'da, Pirinççi Mahallesi Miraç Parkı'nda, vatandaşlarla bir araya geldi. Bakan Kurum, vatandaşın sorunlarını yerinde tespit edip çözme sürecine gittiklerini belirterek, "Hem mülkiyet hem de imar planı sürecini hızlı bir şekilde işlettik. Önümüzdeki hafta Pirinççi Mahallemize ilişkin imar planımız onaylanmış olacak" dedi. Bakan Kurum, "Artık tüm kurum görüşleri tamamlandı. Önümüzdeki hafta imar planı onaylandıktan sonra da uygulama işlemlerine başlayacağız ve hızlı bir şekilde imarlı tapularınızı almış olacaksınız. O imarlı tapularınızı ister kendiniz ister müteahhitle anlaşın, isterseniz belediye başkanımız size bu süreçle ilgili destek versin. Her konuda, her projede yanındayız" diye konuştu. Eyüpsultan'da vatandaşlarla bir araya gelen Kurum, İmar Barışı'nda artık son 4 güne girildiğini vurgulayarak, "15 Haziran'da sürecimiz tamamlanıyor. Ödemelerimiz de 30 Haziran'da bitecek. Bugüne kadar imar barışından yaklaşık 10 milyon vatandaşımız faydalandı. 19 milyarın üzerinde bir bedeli yatırdılar" dedi.
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Bakandan imarlı tapu müjdesi
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