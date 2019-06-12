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maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

'de 12 milyonun üzerinde ayında yapılacak zam miktarı için geri sayıma başladı. Geçtiğimiz bayram bin liralık ikramiyeleri ceplerine koyan bireyler, yapılacak zam tutarını beklemeye başladılar. Yapılacak maaş artışlarının belirlenmesindeki en önemli etken, 2019 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamları olacak. İlk 5 aylık verilecek açıklandı ve emekli maaşları neredeyse belli olmuş oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merakla araştırılan soruların yanıtları ve Temmuz zamları...

Giriş Tarihi: 13.6.2019 08:00 Güncelleme Tarihi: 13.6.2019 08:00
Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz bayram bin liralık ikramiyeyi ceplerine koyan emekliler, Temmuz ayında ne kadar zam alacakları konusunda fikir sahibi olmak için internet üzerinden yaptıkları araştırmalara devam ediyorlar. Konuyla ilgili bilindik en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. 2019 yılının ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamları Temmuz ayında yapılacak maaş da belirleyici bir etken olacak olan enflasyon rakamlarında ilk 5 aylık veriler açıklandı. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda yapılacak zam miktarı da netleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 12 milyonun üzerinde emekliye Temmuz ayında yapılacak olan zam miktarı...

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ GELDİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

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