Emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili son dakika gelişmesi! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Türkiye'de 12 milyonun üzerinde emekli maaşlarına yapılacak zam ile ilgili yaşanan son dakika gelişmelerini yakından takip ediyorlar. Geçtiğimiz bayram bin liralık ikramiyeyi ceplerine koyan emekliler, Temmuz ayında ne kadar zam alacakları konusunda fikir sahibi olmak için internet üzerinden yaptıkları araştırmalara devam ediyorlar. Konuyla ilgili bilindik en önemli etken ise enflasyon rakamları oluyor. 2019 yılının ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon rakamları Temmuz ayında yapılacak maaş da belirleyici bir etken olacak olan enflasyon rakamlarında ilk 5 aylık veriler açıklandı. İlk 5 aylık veriler doğrultusunda yapılacak zam miktarı da netleşti. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte 12 milyonun üzerinde emekliye Temmuz ayında yapılacak olan zam miktarı...

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM MÜJDESİ GELDİ! EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılacak zam miktarı ile ilgili tüm detayları haberimizin içeriğinden öğrenebilir, güncel bilgileri takip edebilirsiniz... İşte emekli maaş zamları...