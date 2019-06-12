Geleceği düşünmeden anı yaşayamazsınız!

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BUGÜN NELER OLDU

Bir dünya düşünün ki hızda rekorlar kırıyor. Ve kırmaya da devam edeceğe benziyor. Değişimin dokunduğu sektörlerden biri de sigorta. Tüm sektörlerde olduğu gibi sigorta sektörü de geleceğini düşünmeden bugününü yaşayamayacağının farkında. Fiyat, maliyet ve pazarlamanın elastikiyetinin bu kadar yüksek olduğu bir ortamda sonraki adımı düşünmek şart.Sektördeki firmaların bu alandaki değişime ayak uydurup insurtech'ler ile rekabet edebilmesi için en kaslı yanları, tecrübeleri ve sermaye güçleri. Ama yeterli mi? Değil...Bu iki güçlü yanı yetenek yönetimi ve Ar-Ge kültürü ile desteklemek şart.Yılbaşı itibarıyla Sompo Grup'un Japonya dışındaki tüm perakende operasyonlarından sorumlu olan Sompo Japan Sigorta CEO'su Recai Dalaş da bu kültüre en uygun örneklerden. 34 yıllık deneyimi inovasyonla birleştirmenin öneminden bahsediyor... Dalaş, her yıl gelecek yılı düşünerek çalışmayı bir model olarak kurmuş.Şirketlerde inovasyon ve rekabet kültürünün başarıda anahtar olduğunun da altını çiziyor."Kârlılık büyümenin yakıtıdır" diyen Dalaş'ın aktif büyüklükte 2018 itibarıyla dördüncü sırada olan firmasının geçtiğimiz iki yılda yüzde 40'ın üzerinde öz sermaye kârlılığı elde etmesi de bu teorinin en önemli ayaklarından. Kârlılık ve büyümeden birini seçmenin zorunlu olmadığı bir dünyanın da gayet mümkün olduğunu söyleyen Dalaş, aslında girişimlerin yıkıcı etkisini engellemenin formülünü veriyor.Dünyada şu anda parasını verip de ürettiremeyeceğiniz tek şey ise yetenek. Ünlü danışmanlık şirketi EY'nin bir araştırmasına göre de 'yetenek yönetimi' artık şirketlerin olmazsa olmazı. Takım çalışması, garaj ruhu ve bunları yönlendiren bir gözetleme kulesi firmaların yeni normali.Bu yeni normali görmeden karar alan firmaların bir gün yıkıcı bir teknoloji ile sarsılması çok da düşük ihtimal değil. 2001'deki dot-com krizi buna en iyi örneklerden. Çünkü, Silikon Vadisi'nde o dönemden kalma büyük bir mezarlık var.