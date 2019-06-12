İyzico 165 milyon $’a PayU’ya satıldı

BUGÜN NELER OLDU

Altıyıl önce Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın tarafından kurulan iyzico, uzun görüşmelerin ardından 165 milyon dolara PayU'ya satıldı. 30 binden fazla e-ticaret sitesinin ödeme alt yapısını sağlayan iyzico satın almasıyla beraber PayU'nun Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi içerisinde Türkiye en büyük ikinci pazar oldu. PayU GPO CEO'su Mario Shiliashki, Türkiye fintech sektörüne yaptıkları bu yatırımla ilgili olarak "PayU olarak hızlı büyüyen tüm pazarlarda bir numaralı ödeme sağlayıcısı olma hedefimiz kapsamında iyzico'yu bünyemize kattık" dedi. Satın almanın tamamlanması ile beraber kurucu ortaklar Barbaros Özbuğutu ve Tahsin Isın şirket yönetimindeki görevlerine devam ederken iyzico ekibi, PayU'nun Türkiye operasyonlarını da devralacak.