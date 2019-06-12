KDV ve ÖTV indirimlerinde son 20 gün

BUGÜN NELER OLDU

EKONOMIYI canlandırmak için geçen yıl başlatılan mobilya ve beyaz eşya sektörlerindeki Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerinin bitmesine 20 gün kaldı. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Güleç, "Son 20 gün için ise satışların artmasına yönelik büyük ümidimiz ve beklentimiz var" dedi. Mobilya Sanayi İş Adaları Derneği (MOBSAD) Başkanı Nuri Gürcan, tüketicilere "Bu fırsat kaçmamalı" diye seslendi. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, satışlarda yüzde 30 artış yaşandığını belirterek, "Tabii, bu oranı yüzde 40'lara ve hatta yüzde 50'lere taşımak mümkün. Bunun için KDV'nin düşürülmesi ve ÖTV'nin ise kalıcı olarak kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu. İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım ise indirimlerin satışlara olumlu yansıdığını belirterek, "KDV ve harçlarla ilgili indirimlerin ve teşviklerin ay sonunda bitecek olması üzerimizdeki yükü daha da ağırlaştıracaktır. Bunun bir süre daha devam etmesi ve sektöre dolaylı da olsa bir katkının sağlanmasını ümit ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.Geçen yılın kasımda başlatılan uygulamaya göre, mobilya sektöründeki KDV oranı yüzde 18 yerine 8, beyaz eşyagaki ÖTV ise sıfır olarak uygulanıyor. Konut satışlarında KDV, 31 Aralık 2019'a kadar yüzde 18 yerine 8. Tapu harçlarında ise daha önce yüzde 4'ten 3'e indirilen oran yıl sonuna kadar devam edecek. 1600 cc altı motorlu araçlardaki ÖTV'de yapılan 15'er puanlık indirim de yıl sonund sona edecek. Ticari araçlardaki yüzde 1 KDV 30 Haziran'a kadar.