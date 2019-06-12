KOBİ’ye otomatik sigorta geliyor

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Otomasyonun girmediği alan yok gibi. Endüstri 4.0 ile KOBİ'lerin kılcal damarlarına kadar giren otomasyon ve robotlar orada kalmıyor. Sigortada da üretim tesisleri ve KOBİ'ler artık otomatik sigortaya kavuşacak diyebiliriz. Sompo Japan Sigorta bu alanda ilk adımı atanlardan oluyor. Aslında sigortacılıkta bireysel tarafta otomasyon zirve yapmış durumda. Kendilerinin de başta otomotiv sigortaları olmak üzere neredeyse tam otomasyona ulaştıklarını söyleyen şirketin CEO'su Recai Dalaş, yeni planlarını SABAH'a anlattı.Dijitalleşmenin tek başına bir iş olmadığını, sigortacılık iş modeline yardımcı olması gereken bir enstrüman olduğunun altını çizen Recai Dalaş, "Müşteri ve acentenin cebine hasar indirimini sokarak herkesin hayatını kolaylaştırmaya çalışıyoruz. Yapay zekayı hem şirketin iç işleyişinde hem de dışarıda kullanıyoruz. Otomotivde otomasyon devam ediyor. Orada full otomasyon var ama otomotiv dışındaki alanlar için de çalışmalar yapıyoruz. Bir fabrika yada bir KOBİ sigortasında gelen veriler manuel olarak değerlendiriliyor. Elemanınız birçok veriye bakıp, teker teker inceleyerek, karar veriyor. Biz makine tarafından ne kadar otomasyon oranına ulaşacağımız üzerinde çalışıyoruz. Bu yeni sistem, hem daha doğru hem de daha objektif karar alınmasını sağlıyor" dedi. Verilerle kodlanamayacak değerlendirmeleri gerektiren gri alanlar ise yine sigortacıların şefkatli ellerine kalıyor.WhatsApp üzerinden hasar fotoğrafı yollayıp son birkaç ay içerisinde 2 binden fazla hasarı 2 saat içerisinde ödediklerini belirten Recai Dalaş, "34 yıldır bu sektörün içindeyim, ilk defa bu kadar hızlı ve bol teşekkür alıyoruz. Facetime ile de benzer bir özelliği uygulamanın içine alacağız. Müşteri Facetime ile hasarı görüntüleyecek. Bizim arkadaşlarımız hasarı görüp teklifi sunacak. Kişi kabul ederse herhangi bir ekspertize gerek kalmadan hasarını orada el sıkışıp hasarı ödeyebileceğiz" şeklinde konuştu.Talebe dayalı olarak çevrilen ancak anında sigortanın bence daha çok yakıştığı bir diğer alanda da yeni gelişmeler var. Sompo Japan'ın seyahat sitelerinde halihazırda sunduğu sigortaların bir benzeri de pazaryerleri için geliyor. Yani çok bilinen online alışveriş sitelerinde -bazı ürünlerde- ürünü alırken sigortasını da yapabileceksiniz. Şirketin sigorta teklifi sunmak için bir takım görüşmeleri var ve devam ediyor.