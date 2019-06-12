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faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

faiz kararı gün içinde açıklanacak. Ekonomiyi yakından takip edenler ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Yurt içi piyasalar gözlerini Merkez Bankası son dakika döviz kurlarına çevirdi. Vatandaşlar heyecanla 2019 Merkez Bankası kurlarının açıklanmasını bekliyor. AA Finans Beklenti Anketi'ne katılan 20 ekonomistten 16'sı, politika faizinde değişiklik beklemiyor. Geçen ayki sonuçlara bakacak olursak Reel efektif döviz kuru endeksi, mayısta TÜFE bazında 2,93 puan azalarak 69,79'a gerilemişti. Peki Merkez Bankası faizi indirdi mi? döviz kuru ne oldu? İşte detaylar….

Giriş Tarihi: 12.6.2019 12:03 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 12:03
TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faiz kararı açıklandı mı merak edildi. Piyasalarda büyük etkisi olan Merkez Bankası son dakika faiz kararı bugün açıklanıyor. Ekonomistler, bugünkü Merkez Bankası toplantısında gelecek döneme ilişkin güçlü sinyallerin verilebileceğini dile getirdi. Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken, yatırımcılar, bugünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına odaklandı. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Merkez Bankası döviz kurları nasıl? Merkez Bankası faiz toplantısı kararında son durum nedir?

Tüm piyasalar gözlerini Merkez Bankası faiz kararı toplantısına çevirdi. Bugün açıklanacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistler, faizlerde değişiklik beklemiyor. İşte tüm detaylar haberimizin devamında...

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TCMB Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman, saat kaçta?
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