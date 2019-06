Sel trafiği

BUGÜN NELER OLDU

Şiddetli yağışlar sadece sele kapılan araçları değil, düz yolda oluşan su birikintilerinin araç içlerine dolması nedeniyle de birçok aracın elektronik aksamlarına zarar veriyor. Eğer sürücüler zamanında önlem almazsa suyun yavaş yavaş zarar verdiği elektronik aksamlar bir yıl gibi kısa bir sürede sürücüye ciddi faturalar çıkarabiliyor.Türkiye genelinde birçok ili etkisi altına alan yağışlar vatandaşı panikletti. Marmara'dan Ege'ye, İç Anadolu'dan Karadeniz'e hemen hemen her bölgede yaşanan sel felaketleri nedeniyle sigorta şirketlerinin telefonları susmuyor. Eksperler gelen taleplere yetişmeye çalışıyor. Dört bir tarafta hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Sigorta şirketlerinden edinilen bilgilere göre, sel ve su baskınları en çok Ankara'da etkili oldu. 1000'e yakın konut ve işyeri ile yaklaşık 300 araç hasar gördü.TOBB Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Başkanı Levent Korkut, sigorta şirketlerinin vatandaştan gelen taleplere yetişmeye çalıştığını ve eksperlerin sürekli hasar belirleme çalışması yaptığını belirterek, "Sigorta şirketleri hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmaları yapıp ödemeleri yapmaya başlıyor" dedi. Korkut, iklim değişikliği gerçeğini herkesin kabullenmesi gerektiğini, günde 1 paket sigaraya verilen parayla bir konutun sigortalanabileceğini kaydetti.İstatistiklere göre, Türkiye genelinde her 2 KOBİ'den biri sigortasız. Her dört araçtan 3'ü kaskosuz, her dört araçtan biri trafik sigortasız. 2 evden birinin ise zorunlu deprem sigortası (DASK) yok. Türkiye'de her 4 konuttan sadece birinin sigortası var. Vatandaşlar, elektrik ve su bağlatabilmek için mecburen deprem sigortası yapıyor.YAŞANAN sel felaketi nedeniyle araçları zarar gören vatandaşlar zamanında kasko şirketine gerekli belgelerle başvurmazsa tamir masraflarını cebinden karşılamak zorunda kalıyor. Araç sahiplerinin herhangi bir ödeme yapmadan tüm masrafları kasko şirketlerine karşılatmaları için ise önlerinde 3 aylık bir süre bulunuyor.? FOTOĞRAFLAYIN: Araç sahiplerinin olası bir su baskını ile karşılaştıklarında yapması gerekenlerin başında aracın suda zarar gördüğünü belgelemek için bulunduğu yerde fotoğrafını çekmek geliyor. Ardından kasko şirketi aranarak aracın oradan çekilmesinin talep edilecek ya da suyun elektronik aksama daha fazla zarar vermesinin önlenmesi için sürücü tarafından aracın en yakın oto yıkama şirketinde kurutmaya alınması gerekiyor. Araç eğer kasko şirketi tarafından çekiciye alındıysa ve aracın servis garantisi devam ediyorsa, aracın servise çekilmesi istenerek, fotoğraf ve meteoroloji genel müdürlüğünden alınacak yazılar ile masrafların kasko tarafından karşılanması için talepte bulunulması lazım. Aksi halde kullanıcı hatası denilerek sürücülerden tamirat bedelinin talep edilmesinin önünde hiçbir engel kalmıyor.? KURUTMA PARASINI DA KASKODAN ALABİLİRSİNİZ: İkinci yöntem olan sürücünün kendi başının çaresine bakmak istemesi halinde ise araç en yakın oto yıkamacıya götürülerek içindeki suyun çektirilmesi ve kurutma yaptırılması gerekiyor. Yaklaşık 10 saat süren bu işlem neticesinde sürücüye 300 ila 600 lira arasında bir fatura çıkarılıyor. Her ne kadar araçta görünür şekilde su bulunmasa da aracın zeminine, direksiyon kutusuna, koltuk altlarında bulunan hava yastığı beyinciğine giren suların sistemleri bozması bir yılı buluyor. Sadece kurutma parası ile kurtulduğunu düşünen sürücü ise kendisine tanınan 3 aylık süre içerisinde gerekli başvuruyu yapmadığında, bir yılın sonunda kullandığı araca göre en az 10 bin liralık masrafla başbaşa kalabiliyor.? BAŞVURMAYANA YOK: 3 ay içinde gerekli başvuruyuyapmayanlardaha sonra su baskını ile karşılaşırsa garantiden ya da kaskodan masraflarını karşılayamıyor.