BDDK’dan taksit sayısı düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), kredi kartı taksit sınırlandırmasında düzenlemeye gitti. Buna göre taksit sayısı mobilyada on iki aydan on sekiz aya, elektronik eşyada üç aydan altı aya, fiyatı 3 bin 500 TL'ye kadar olan televizyon alımlarında dokuz aydan on iki aya, havayolları ve konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda dokuz aydan on iki aya, vergi ödemelerinde dokuz aydan on iki aya, elektrikli eşyada on iki aydan on sekiz aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı ise on iki aydan on sekiz aya çıkartıldı.