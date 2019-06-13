CHP ve HDP’den yürüyüşe ‘katılmayın’ baskısı

CHP ve HDP'li belediye başkanlarının mobbing, tehdit ve işten çıkarmayla mağdur ettiği işçilerin, tepki için Bolu'dan Ankara'ya yürüyüşü paniğe neden oldu. Demokratik bir hak olan yürüyüş hakkını hazmedemeyen CHP ve HDP, 'Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne destek vermeyi düşünen işçileri caydırmak için her türlü mobbing, baskı ve tehdidi yürürlüğe soktu.

Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan, demokrasi ve özgürlük nidaları atan HDP ve CHP'li belediyelerin hiçbir demokratik hakka saygılarının olmadığını vurguladı. Bu yürüyüşe katılmamaları yönünde işçilerin üzerinde ciddi bir baskının kurulduğunu aktaran Arslan, "Bu yürüyüşe işten atılıp katılamayan arkadaşlarımız var. Onlara 'Eğer katılırsanız işe asla geri dönemezsiniz' diyorlar. Çalışan arkadaşlarımız haftasonu yürüyüşe destek vermek istedi. Onları, işten atmakla tehdit ediyorlar. Bu bir demokratik haktır ve buna tahammülleri yok" dedi.







ASLA YILMAYACAĞIZ

Tüm baskı ve mobbinge rağmen Türkiye'nin her yerinden temsilcilerin yürüyüşe katıldığını anlatan Arslan, "Bizi yıldıramayacaklar. Eylem sonuç vermezse de asla vazgeçmeyeceğiz. Mücadelemizi üyelerimiz işe dönünceye kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.



ATMAKLA TEHDİT EDİYORLAR

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, bu eyleme çok sayıda üyelerinin katılmak istediğini ancak gördükleri baskı, mobbing ve işten atılma tehdidi nedeniyle katılamadıklarını söyledi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı'na seslenen Kandil, "İşçilerle uğraşmak yerine işlerini yapsalar daha güzel sonuçlar alırız" ifadelerini kullandı.



DÜŞMANCA İŞTEN ATTILAR

Hizmet-İş'in İzmir Şube Başkanı Gültekin Şimşek, Emek ve Adalet Yürüyüşü'nde İzmir'deki son gelişmeleri aktardı. Şimşek, İzmir Menemen'de 60 işçinin iş akdinin İş Kanunu'nun 25'inci maddesinin ikinci bendine göre sonlandırıldığını belirterek, "Bu madde, 'Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri' şeklinde sıralanıyor ve bu durumda ne tazminat ödeniyor ne de sonrasında işçi işsizlik maaşı alabiliyor. 60 işçinin büyük çoğunluğu bu şekilde mağdur edildi. Bu işçiye karşı sergilenmiş düşmanca bir tavır" dedi. Şimşek, işçilere önce sendika baskısı yapıldığını ve böylece savunmasız bırakıldığını, ardından da işten atıldığını kaydetti.

BUGÜN NELER OLDU