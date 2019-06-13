Dekar’ın projesini banka koruyacak

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Dekar Yapı, Çekmeköy Ömerli'de az katlı bahçeli ev konseptinden oluşan yeni projesi Dekar Kıyıbahçe'yi satışa çıkardı. Projede, Yapı Kredi ile yapılan işbirliği sonucunda Türkiye'de ilk defa 'Ödeme Korumalı Finans Modeli' uygulanıyor. Bu modele göre, müşterilerden alınan ödemelerinin tamamı bankanın denetiminde sadece projeye harcanacak. Böylece projenin tamamlanması garanti altına alınacak.Finansman modelini anlatan Dekar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, "Banka önce projeye ilişkin fizibilite yaparak, onay verecek. Ardından şirkete 'proje kredisi' tahsis edecek ve alıcılara da konut kredisi verecek. Müşterilerden alınan peşinat, konut kredisi veya peşin satış ödemelerinin tamamı banka tarafından bloke edilecek. Banka, her ay sonunda projeye ekspertiz yapacak. İnşaatın ilerlemesine göre, gelirleri serbest bırakacak. Gelir yetersiz kalırsa, krediden finansman sağlayacak" dedi.Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Serkan Ülgen ise bu model ile projenin sağlıklı bir biçimde tamamlanmasının güvence altında olacağını söyledi. 500 milyon lira yatırımla gerçekleştirilecek, 244 adet konuttan oluşan proje, metrekaresi 7 bin 700 liradan başlayan lansman fiyatlarıyla görücüye çıktı.