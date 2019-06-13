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Hurda teşviki 15 bin liraya çıktı

HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ Ekonomi Haberleri
Giriş Tarihi: 13.6.2019
Hurda teşviki 15 bin liraya çıktı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 15 bin liralık hurda araç teşviki yürürlüğe girdi. Düzenlemeyle 16 ve daha büyük yaştaki otomobilini hurdaya çıkaran yeni araç alırsa ÖTV'yi 15 bin lira daha az ödeyecek. Yaşlı araç parkının getirdiği sorunlar da bitecek. Böylece bakım-onarım masrafı olmayacak, emisyon artışı önlenecek, akaryakıt maliyeti düşecek, otomotiv sektörü canlanacak. Bununla birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçen panelvan, kamyonet tipindeki araçlara kesilen cezalar da iptal oldu.
piyasalar
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Hurda teşviki 15 bin liraya çıktı
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