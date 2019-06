Kodlamayı öğrendiler, Vestel City’de sergilediler!

Vestel City, Manisa Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 4 yıldır sürdürdüğü Kodla(Ma)nisa projesinin bu yılki 'Benim Fikrim Benim Teknolojim' temalı kapanış festivaline ev sahipliği yaptı. Türkiye'de bir fabrika içinde yapılan en büyük organizasyon özelliği taşıyan bu festivalde Manisa başta olmak üzere 20 ilden 300 öğrenci kendi yazdıkları kodlarla hayata geçirdikleri projelerini sergiledi.



Vestel City'nin yeni Çamaşır ve Kurutma Makinası Fabrikası alanında kurulan 47 stantta öğrenciler, kodlama eğitimleri sayesinde ortaya çıkardıkları robot teknolojileri, uygulama yazılımları ve 3D yazılımlarını ziyaretçilere sundu. Stantlarda Vestel robotları sergilenerek kodlama ve robot teknolojilerinin üretimdeki özellikleri sergilendi. Dört öğrenci kodladıkları robotla özel bir gösteri yaptı. Hazırladıkları yazılımlarla akıllı tahta üzerine robot yardımıyla yazı yazdıran öğrenciler ayrıca, farklı bir robota da el ile yörünge takibi yaptırarak bu oyunu gelen misafirlere oynattılar. Oyunun sonunda yörüngeyi doğru takip edilen çocuklara hediye verildi. Ayrıca çamaşır ve bulaşık makineleri için program yazılımını geliştiren öğrenciler makinelere komutlar vererek ürüne ayrı ayrı işlemler yaptırdılar. Yine öğrenciler kokuları birbirine karıştırmayan beş tepsili fırında hem kek pişirdiler hem de fırını yeni kodlarla geliştirdiler.



Etkinlikte konuşan Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat, "Bugün burada geleceğin teknolojilerini üretecek ve ülkemizin kalkınmasında önemli pay sahibi olacak çok sayıda değerli genci bir arada görmek bizleri çok mutlu etti. Artık çocuklarımız ileri teknolojiyle küçük yaşlardan itibaren tanışıyor ve bu teknolojiyi hayatın her alanında kullanıyorlar. Hatta kullanmakla kalmayıp işin içine girerek bunun gibi organizasyonlar ve projelerle cihazların yazılımını yapıyor, geleceğimiz için aklını ortaya koyuyorlar. Hepimizin bildiği gibi günümüz dünyasında dijital dönüşüm, Nesnelerin interneti, yapay zeka, robotik kodlama gibi kavramlar her geçen gün daha da önem kazanırken bu konudaki çalışmaların sayısı giderek artıyor. Ülkemizde de kodlama eğitiminin çocukluk sürecinde öğrenilmesi teknoloji üreten insan kaynağına duyulan ihtiyacı karşılaması için önemli. Kodla(Ma)nisa projesi ile Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen öğrenciler 47 stantta teknolojik çalışmalarını sergilediler. Yapılan yarışmalar sonucunda dereceye giren süper kahramanlara gelecekteki çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Mehmet Zorlu Vakfı'ndan eğitim süreleri boyunca burs imkanı sağlayacağız. Dileğimiz, gençlerimizin ileride yapacakları çalışmalar ile ülkemizin gelişimine katkı sağlamaları ve gelecekte ülkemizi ileri teknoloji seviyesine ulaştırmaları" dedi.



Erdal Haspolat, şunları söyledi: "Şirket olarak bizim de Endüstri 4.0 dönüşümü en önemli önceliğimiz. Uzun vadede gelecek vizyonumuza baktığımızda da Endüstri 4.0 kavramı ile 'Mobilite' ve 'Bağlanabilirlik' teknolojileri, Vestel'in Ar-Ge çalışmalarının da önemli bir ayağını oluşturuyor. Akıllı Evler, Akıllı Şehirler ve Nesnelerin İnterneti konsepti çatısı altında sunulan hizmetler markamızın adını sıkça duyacağınız bir alan olacak. Hem birbirleri ile haberleşebilen hem de mobil cihazlar aracılığıyla kontrol edilebilen akıllı ürünleri piyasaya sunmanın yanı sıra bu cihazların bağlantı alt yapısına da yatırım yapacağız. Ar-Ge ve üretim mühendislerimiz arasında ayrı bir takım; robotlar, yapay zeka yazılımları, 3 boyutlu yazıcı gibi pek çok konuda çalışmalarını sürdürüyor. Bu dönüşümü Türkiye'de ilk gerçekleştiren fabrikanın Vestel City olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İki yıldan bu yana çalışmalarımızı sürdürdüğümü bu dönüşümde önemli oranda uyum sağladığımız alanlar var. Bugün fabrikamızda insan eli değmeden üretim yapıyor, robot-insan iş birliğine şahit oluyoruz. Şirket olarak trendleri belirleyen, yenilikleri takip eden değil, onlara öncülük eden bir teknoloji şirketi olmaya devam edeceğiz".



Kodla(Ma)nisa Festivali, düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 49 yerel ve 24 ulusal proje olmak üzere toplam 73 projenin değerlendirildiği yarışmada; ulusal yazılım kategorisinde Isparta Nazmiye Demirel Ortaokulu'ndan Beril Pekmez, ulusal robotik kategorisinde Mersin Yenişehir Final Okulları'ndan Mustafa Akay, Kodla(Ma)nisa yazılım kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa robotik kategorisi ve Kodla(Ma)nisa tasarım kategorisinde Şehzadeler İlçesi hazırladıkları projeler ile 1. oldu.



Ayrıca yarışmada hazırladıkları projeler ile Ulusal yazılım kategorisinde Şanlıurfa, ulusal robotik kategorisinde Düzce, Kodla(Ma)nisa yazılım kategorisinde Yunusemre İlçesi, Kodla(Ma)nisa robotik kategorisinde Akhisar İlçesi, Kodla(Ma)nisa tasarım kategorisinde Salihli İlçesi Vestel Özel Ödülü aldı. Dereceye giren 12 öğrenci Mehmet Zorlu Vakfı'ndan eğitim bursu ile ödüllendirildi.



Manisa Valisi Ahmet Deniz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, "3 yıldır yerelde gerçekleştirdiğimiz Kodla(Ma)nisa Festivali'ni bu yıl ulusal olarak gerçekleştirdik. Kodlama çok özel bir proje ve 4 yılda ciddi mesafeler alındı. Çocuklarımızın üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarılarını üretime dönüştürme istek ve çabalarını görünce Türkiye Cumhuriyeti'nin Allah'ın izniyle geleceğe damga vuracağını düşünüyorum" dedi.

Kodla(Ma)nisa Projesi kapsamında; Manisa'nın 17 ilçesindeki 292 okulda toplam 81 bin 505 öğrenci algoritma, code.org, Scratch eğitimleri aldı, bunların yanı sıra çeşitli kodlama platformları (kodu, small basic, app inventor vs.) kullanmayı öğrendi. Manisa Valiliği'nin projesini örnek alan 20 ilde de çocuklara kodlama eğitimleri verildi.

BUGÜN NELER OLDU